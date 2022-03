Pierpaolo Pretelli ha svelato come starebbero le cose tra lui e Elisabetta Gregoraci a un anno dalla fine della loro esperienza al GF Vip.

Oggi Pierpaolo Pretelli sembra essere sereno accanto a Giulia Salemi ma circa un anno fa, durante la sua partecipazione al GF Vip, l’ex velino si era pericolosamente avvicinato a Elisabetta Gregoraci, che però aveva sempre chiarito di non volere da lui nulla più che un’amicizia. A un anno di distanza, Pierpaolo ha confessato a Nuovo che lui e la Gregoraci non si sentirebbero più: “Non l’ho più sentita…Non c’è motivo per farlo…”, ha ammesso.

Pierpaolo pretelli

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: il rapporto oggi

Nessun fidanzamento né tantomeno un’amicizia tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: nonostante le reciproche promesse scambiate all’interno del GF Vip, i due non si sentirebbero più. L’ex velino di Striscia oggi è felicemente fidanzato con Giulia Salemi, mentre la showgirl calabrese è tornata alla sua vita di sempre accanto al figlio, Nathan Falco, e all’ex marito Flavio Briatore. I due non si sarebbero più visti né sentiti e, del resto, la Gregoraci non ha mai preso bene l’avvicinamento tra Pierpaolo e Giulia Salemi al GF Vip.

Al momento i due sarebbero felici così e non hanno ancora pensato alle nozze, ma a Nuovo Pierpaolo ha confessato: “Andremo alle nozze di un nostro amico che ha deciso di sposarsi…E cercheremo di prendere al volo il bouquet della sposa…”

