Dopo il successo ottenuto a Sanremo 2022 Amadeus ha confessato cosa si sarebbero detti lui e i suoi genitori.

Amadeus ha svelato al Corriere della Sera cosa si sarebbero detti lui e i suoi genitori dopo lo straordinario successo da lui ottenuto a Sanremo 2022 (e che gli è valso la conferma come direttore artistico anche per le prossime due edizioni).

“Si sono commossi. Mia madre mi ha scritto un messaggio che mi ha strizzato il cuore. Mi hanno detto: “Non siamo degni di essere i tuoi genitori”. Ho risposto: “Non lo dovete dire neanche per scherzo”. Loro stanno sempre in un angolo, non sono molto presenti, sono timidi”, ha dichiarato il conduttore.

Amadeus

Amadeus: i genitori

Amadeus ha confessato al Corriere della Sera i retroscena del rapporto con i suoi genitori, che per primi avrebbero creduto nelle sue capacità e, soprattutto, non gli avrebbero mai posto ostacoli:

“Mio padre poi è un uomo molto severo, molto forte caratterialmente, poco espansivo. Loro hanno fatto una cosa molto importante per me, non mi hanno mai ostacolato. Negli Anni 70 sentire che tuo figlio faceva il di era come dire che era un drogato. Tante volte glielo hanno chiesto e non si sono mai vergognati. All’epoca per un ragazzo come me era impensabile fare la televisione. Avevo due genitori che non c’entravano niente col mondo dello spettacolo, io non conoscevo nessuno, non ero figlio d’arte. Le mie probabilità non erano una su mille, ma una su un milione. Però ce l’ho fatta”, ha dichiarato il conduttore, che è stato confermato anche alla guida delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG