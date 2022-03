Anna Tatangelo è tornata a parlare di alcuni retroscena riguardanti la sua difficile separazione da Gigi D’Alessio.

Oggi Anna Tatangelo sembra essere riuscita a trovare la serenità sia dal punto di vista affettivo che lavorativo: dopo l’addio a Gigi D’Alessio la cantante ha ripreso a lavorare in tv ed è felicemente fidanzata con Livio Cori. A due anni dalla separazione lei stessa ha svelato a Gente alcuni retroscena sulla rottura dal celebre cantante:

“La psicoterapia mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”, ha confessato la cantante, e ancora: “La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”.

Anna Tatangelo: l’addio a Gigi D’Alessio

Oggi Anna Tatangelo è riuscita a conquistare una nuova stabilità e lei stessa ha svelato quanto la psicoterapia e l’indipendenza economica siano state fondamentali per questo suo percorso. Oggi la cantante abita a Roma con il figlio Andrea, mentre il fidanzato Livio Cori si trova a Napoli in pianta stabile per motivi di lavoro.

I due, a quanto pare, non avrebbero fatto progetti per il futuro e a tal proposito la cantante ha confessato a Gente: “Non voglio più pensare al futuro, voglio godermi il presente”.

