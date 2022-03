Dopo gli strabilianti risultati ottenuti a Sanremo 2022, Amadeus è stato confermato come direttore artistico della kermesse anche per l’edizione 2023 e 2024.

Amaudeus sarà il direttore artistico delle prossime due edizioni di Sanremo: a confermarlo è stato il direttore Rai Stefano Coletta, che avrebbe avuto un colloquio con il conduttore e avrebbe raggiunto con lui un accordo. La decisione è stata presa anche a seguito delle precedenti tre edizioni della kermesse condotte da Amadeus, e che hanno raggiunto picchi di share inverosimili.

Amadeus

Amadeus a Sanremo 2023 e 2024

Amadeus è stato confermato come direttore artistico per il Festival di Sanremo 2023 e 2024. Lui stesso ha commentato la notizia, e in una nota riportata dall’Ansa avrebbe detto: “Sono felice ed onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto questa proposta mi permette di poter lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”.

Dopo le difficoltà avute alla conduzione di Sanremo 2021 (per la prima volta senza pubblico) in tanti credevano che Amadeus fosse intenzionato a rinunciare al ruolo, ma alla fine non è stato così. Al momento non è dato sapere se, per le prossime due edizioni dello show, Amadeus riuscirà a convincere Fiorello a fargli da spalla.

