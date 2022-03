Dopo i piccoli Ian e Leonardo, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio.

Terzo fiocco azzurro in casa di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: i due hanno avuto il loro terzo bebè, un maschietto, nato il 28 febbraio. Al momento la coppia ha preferito non svelare il nome del piccolo ma la direttrice della struttura in cui Ilaria Spada ha partorito ha fatto sapere a Fanpage: “Il piccolo e la mamma stanno bene. Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra struttura”.

Dopo i piccoli Ian e Leonardo (nati rispettivamente nel 2017 e nel 2019) Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart hanno avuto il loto terzo figlio, il cui nome al momento è top secret. L’attrice avrebbe scelto di partorire nella stessa clinica romana dove aveva già messo al mondo gli altri due figli e il bambino sarebbe nato il 28 febbraio. In merito alla maternità Ilaria Spada ha confessato a F:

“Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano. Finché c’è stata la svolta della mia vita, anzi due. La conduzione dello Zecchino d’oro. Lì ho scoperto quanto mi piacciono i bambini… La seconda quando è nata mia nipote. Sono impazzita”, ha dichiarato l’attrice, che oggi sarebbe più felice che mai.

