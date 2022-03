Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati genitori per la prima volta: è nata la figlia della coppia.

Valentino Rossi e la fidanzata top model, Francesca Sofia Novello, hanno annunciato via social la nascita della loro bambina. “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”, ha scritto la modella nel suo post. Il nome della piccola era stato tenuto top secret durante la gravidanza.

Con enorme gioia Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato di essere finalmente diventati genitori: la coppia ha avuto una bambina, la cui nascita era stata annunciata nei mesi scorsi e di cui il nome era stato tenuto rigorosamente top secret. La modella e il campione sono legati da circa 3 anni e ben presto la loro storia è diventata importante, tanto da spingere Valentino a mettere finalmente la testa a posto e a costruire insieme a lei una famiglia.

“Vorrei un bambino. È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena. Ho avuto molte fidanzate con cui sono stato insieme diverso tempo ma ho capito subito che non ci avrei passato tutta la vita insieme e in 3-4 situazioni mi sono salvato per un pelo. Con la mia morosa di oggi è una cosa diversa”, aveva dichiarato alla Repubblica il campione, che oggi ha realizzato il sogno di diventare padre per la prima volta.

