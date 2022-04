La conduttrice Alessia Marcuzzi ha postato sui social una foto di quando aveva 16 anni e ha fatto il pieno di like.

Sui social Alessia Marcuzzi ha fatto il pieno di like con uno scatto “vintage” del suo passato: nella foto la conduttrice ha appena 16 anni ed è ritratta sulla riva di una spiaggia con uno sgarbatissimo costume rosa shocking. “Costume ascellare, mascara al mare, colore dei capelli naturale”, ha scritto la conduttrice nella didascalia al suo post.

Alessia Marcuzzi ieri e oggi: la foto del passato

Alessia Marcuzzi ha postato sui social una foto di quando aveva appena 16 anin e ha fatto il pieno di like tra i fan (che hanno notato una straordinaria somiglianza tra lei e sua figlia Mia, nata dall’amore per Francesco Facchinetti).

La conduttrice da oltre un anno è lontana dal piccolo schermo e continua a godersi il tempo in compagnia dei figli. Inoltre questo tempo lontano dalla tv, le è servito a concentrarsi sul suo brand di prodotti beauty, Luce. Al momento non è dato sapere se Alessia Marcuzzi tornerà in un nuovo programma tv e attraverso i social la conduttrice ha fatto sapere che aggiornerà personalmente i fan qualora dovesse decidere di farlo.

