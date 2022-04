L’attrice Carolina Crescentini ha parlato del suo desiderio di maternità e delle domande inopportune dei suoi fan.

Carolina Crescentini è felicemente sposata con il cantautore Motta, ma i due al momento non hanno bambini. L’attrice al Corriere della Sera ha svelato di desiderare un giorno un figlio ma ha anche affermato di trovare inopportune le continue domande che le verrebbero rivolte in merito all’eventualità di avere un bambino. “Sono molto materna anche se non ho figli. Mi piacerebbe averne. Se dovesse non accadere, l’accetterei. L’insistenza con cui me lo chiedono è un disagio degli altri. Io sto bene, sono felice”, ha dichiarato l’attrice.

Nel 2019 Carolina Crescentini ha sposato Motta, ma i due finora hanno deciso di non avere figli. L’attrice si è sfogata per le continue domande in merito alla sua ipotetica maternità, che troverebbe indelicate e inopportune.

Tra lei e Motta tutto procederebbe per il meglio: i due si sono sposati una prima volta a New York e la seconda in Toscana, alla presenza di amici e parenti. “La cerimonia in Toscana è stata una divertente fricchettonata con tanta musica, gente che recitava. Un amico regista si fingeva sciamano, ha dovuto sottostare a dei riti, c’erano nuvole nere e io gli dicevo: ‘Dimmi che non pioverà’. Gli amici erano mescolati alle nostre due famiglie che si sono scoperte simili. Il matrimonio è una tale botta emotiva che la prima volta sola soletta è stata meglio. La seconda, ce la siamo goduta”, ha ammesso Carolina Crescentini.

