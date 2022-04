Soleil Sorge ha commentato la partecipazione dell’ex fidanzato, Jeremias Rodriguez, all’Isola dei Famosi 2022.

Durante L’Isola Party Soleil Sorge ha commentato l’attuale partecipazione dell’ex fidanzato Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi e ha fatto i suoi migliori auguri a lui e al padre Gustavo Rodriguez:

“Se ho avuto un flirt con uno dei naufraghi? Sì certo a L’Isola mi sono innamorata di Jeremias e poi ci siamo anche fidanzati. Tra noi tutto è iniziato a L’Isola dei Famosi, Anzi voglio essere precisa, anzi qualche istante prima di iniziarla. Però no, non lo sto seguendo quotidianamente, però mi informo sui social e vedo qualche aggiornamento su quello che fa. In ogni caso non ho dubbi che farà un bellissimo percorso in Honduras. Sia lui che il padre Gustavo sono fortissimi”, ha confessato l’influencer.

La relazione tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si è interrotta dopo oltre un anno dal loro primo incontro all’Isola dei Famosi ma, a quanto pare, l’influencer italoamericana non serberebbe rancore verso il fratello minore di Belen. Al contrario sembra che la sua ex “cognata” Cecilia Rodriguez non sia dello stesso avviso: di recente infatti la modella ha confessato pubblicamente di esser stata “contenta” quando la storia tra Jeremias e Soleil è naufragata. L’influencer replicherà alle sue parole?

