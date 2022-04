L’influencer Sonia Lorenzini ha svelato ai fan dei social di essere finita in ospedale e ha spiegato perché.

L’ex volto di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, ha annunciato via social di essersi fatta portare in ospedale. L’influencer ha avuto un brutto attacco di panico durante il quale sarebbe arrivata a credere di stare per morire. “Ho passato la notte più brutta della mia vita, tanto che sono dovuta andare al pronto soccorso perché ho pensato stessi morendo, nel vero senso della parola. Ho pensato ‘sto per avere un infarto’. In realtà ho avuto un attacco di panico fortissimo. Non mi era mai successo in vita mia”, ha dichiarato nelle sue stories via social.

Un brutto spavento per Sonia Lorenzini: l’ex volto del dating show di Maria De Filippi è finito in ospedale dopo aver avuto un attacco di panico.

Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e in ospedale i medici avrebbero accertato che le sue condizioni fossero buone e poco dopo Sonia Lorenzini è potuta tornare a casa. L’influencer ha dichiarato che, nel momento di maggior paura, avrebbe pensato che il suo cuore stesse collassando e avrebbe sentito che la sua mente fosse “come separata dal corpo”: “È stato come un fulmine a ciel sereno e poi mi si è aperta una scatola piena di mille sintomi fisici (…) Credo che non lo dimenticherò mai”, ha detto nelle sue stories via social.

