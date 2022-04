Luca Argentero ha spento 44 candeline e sua moglie, Cristina Marino, gli ha dedicato un romantico messaggio via social.

Attraverso i social Cristina Marino ha scritto un romantico messaggio al marito, Luca Argentero, che il 12 aprile ha spento 44 candeline. “Auguri a mio marito. Auguri al padre di mia figlia. Auguri alla luce più potente che io abbia mai guardato. Buon compleanno amore mio”, ha scritto l’attrice postando due foto in cui è ritratta accanto all’attore.

Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie d’oro dello show business italiano e, in occasione del 44esimo compleanno dell’attore, sua moglie non ha perso occasione per dedicargli uno splendido e romantico messaggio. I due stanno insieme dal 2015 e nel 2020 sono diventati genitori di una bambina, Nina Speranza. Nel 2021 la coppia è convolata a nozze con un’intima e romantica cerimonia.

Oggi i due sono più felici ed innamorati che mai e in tanti si chiedono se, prima o poi, allargheranno ulteriormente la loro famiglia. “Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina”, ha dichiarato Argentero a Verissimo, e ancora: “Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”

