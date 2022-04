Letizia Porcu, moglie di Federico Fashion Style, ha confessato di essere ricorsa alla chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del suo décolleté.

Letizia Porcu, moglie di Federico Lauri e madre di sua figlia, Sophie Maelle, ha confessato di essersi voluta sottoporre a un intervento di chirurgia estetica al seno per migliorarne l’aspetto dopo la gravidanza. La donna ha anche rivelato che l’intervento le avrebbe causato grande sofferenza e che in seguito ad esso non avrebbe potuto fare sforzi o tenere in braccio la figlia per alcune settimane: “Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore. Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo”, ha dichiarato a Nuovo.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: la moglie e l’intervento al seno

Come altre vip anche Letizia Porcu ha confessato pubblicamente di essere ricorsa alla chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del suo seno. Oggi la moglie del famoso hair stylist sarebbe serena col suo nuovo aspetto e a Nuovo ha anche svelato alcuni dettagli sulla sua felice e longeva unione con Federico Fashion Style, a cui è legata da quando aveva 16 anni.

Il segreto dei due a quanto pare sarebbe quello di non vedersi troppo spesso, e Letizia Porcu ha anche confessato che entrambi perseguirebbero obiettivi comuni sia per quanto riguarda il lavoro (lei lavora nel salone di bellezza del marito) sia per quanto riguarda il benessere della figlia, Sophie Maelle, che i due hanno avuto grazie alla fecondazione assistita.

