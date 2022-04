La showgirl Cecilia Rodriguez ha confessato ai fan di esser stata derubata dai ladri per la seconda volta.

Attraverso i social Cecilia Rodriguez ha confessato ai fan di aver subito il secondo furto a pochi mesi di distanza dal primo, ma non ha confessato cosa le sarebbe stato sottratto dai ladri. “Ieri non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta”, ha confessato la modella visibilmente infastidita per quanto accaduto, e ancora: “Non ho niente da dire”.

Cecilia Rodriguez: il furto

Dopo il furto in casa e quello sventato dal padre Gustavo nel suo temporary shop, Cecilia Rodriguez avrebbe subito un altro furto. Al momento non è dato sapere cosa i ladri abbiano sottratto alla sorella di Belen che, visibilmente infastidita, ha rilasciato alcune dichiarazioni solo dopo molte ore d’assenza sui social (dopo le quali i fan si erano chiesti che fine avesse fatto).

Nei mesi scorsi il padre della showgirl, Gustavo Rodriguez (attuale concorrente dell’Isola dei Famosi) era riuscito a sventare un tentativo di furto nel negozio aperto da Cecilia e Belen a Milano. Le due avevano lodato il coraggio del padre, che era riuscito a raggiungere i malviventi e a farsi restituire gli oggetti rubati.

