All’Isola dei Famosi Lory Del Santo si è trovata a fare i conti con la suocera, la signora Lina, mamma di Marco Cucolo.

All’Isola dei Famosi i concorrenti si sono detti convinti che Lory Del Santo stia recitando un ruolo e per questo l’hanno mandata in nomination. A gettare altra legna sul fuoco ci ha pensato la signora Lina, mamma del fidanzato dell’attrice, Marco Cucolo, che è concorrente in coppia con lei al reality show.

“Nel privato la coppia è molto diversa”, ha dichiarato la mamma di Cucolo in diretta tv, e ancora: “In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona”.

Lory Del Santo

Lory Del Santo: lo sfogo della madre di Marco Cucolo

Lory Del Santo sta “recitando” un ruolo per pura strategia all’Isola dei Famosi? L’ipotesi ha portato alcuni dei naufraghi a mandare l’attrice in nomination e a isolarla a Playa Sgamada insieme al fidanzato e, ad avvalorare la loro tesi, ci si è messa anche la “suocera” della Del Santo, convinta che il rapporto tra l’attrice e suo figlio sia del tutto diverso al di fuori del reality show.

Al momento Lory Del Santo non ha replicato alle ipotesi sulla sua presunta strategia e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. L’attrice e Cucolo riusciranno a restare all’interno del programma tv?

