A Domenica In Jovanotti ha parlato per la prima volta di sua figlia Teresa e della sua malattia contro il tumore.

Jovanotti ha parlato per la prima volta a cuore aperto di sua figlia Teresa, che un anno fa ha annunciato di essere guarita dal Linfoma di Hodgkin. “Teresa ha avuto un momento di difficoltà qualche mese fa e ha dimostrato una forza… È stata strepitosa”, ha dichiarato il cantante, e ancora: “Mia figlia ora sta studiando arte negli States. A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo”.

Jovanotti

Jovanotti: la figlia Teresa

Oggi Teresa Cherubini, unica figlia di Lorenzo Jovanotti, è guarita dal linfoma di Hodgkin, la malattia di cui lei stessa ha svelato di aver sofferto circa un anno fa. Dopo aver gridato al mondo la sua felicità nell’essere guarita, Teresa è partita per gli Stati Uniti (dove starebbe seguendo un Istituto d’Arte) e continua a mantenere un ottimo rapporto con i suoi genitori.

In particolare Jovanotti ha dichiarato che con lui sua figlia sarebbe solita parlare d’arte, mentre con la madre Francesca Valiani parlerebbe di questioni di vita. “È difficile focalizzare che tua figlia cresca, per me è sempre la mia piccola. Con me parla di arte, musica e libri mentre a mia moglie chiede consigli sulla vita. È in gamba”, ha rivelato il cantante a Domenica In.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG