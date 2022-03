Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a tornare in tv e, secondo indiscrezioni, sarebbero già in corso trattative per un suo nuovo programma.

Dopo l’addio a Mediaset Alessia Marcuzzi approderà in Rai? Secondo indiscrezioni (riportate da Dagospia) la conduttrice avrebbe già una trattativa in corso con i dirigenti Rai, che avrebbero in serbo per lei la conduzione di un nuovo programma. Al momento la conduttrice non ha confermato né smentito le voci in circolazione, mentre alcune settimane fa aveva messo a tacere le indiscrezioni riguardanti un suo presunto ritorno a Le Iene.

Nuove avventure tv in vista per Alessia Marcuzzi? Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma sembra che la conduttrice avrebbe in atto una trattativa con la Rai e, in tanti, non vedono l’ora di saperne di più. Alcune settimane fa erano circolate voci riguardanti un suo presunto ritorno alla conduzione delle Iene (a cui è poi approdata Belen) voce smentita dalla stessa conduttrice.

A giugno 2021 Alessia Marcuzzi ha annunciato pubblicamente il suo addio a Mediaset affermando: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

