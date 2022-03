Victoria Cabello tornerà presto in tv a Pechino Express e ha svelato per la prima volta i retroscena della sua malattia.

Victoria Cabello sarà una delle concorrenti di Pechino Express e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulla malattia di Lyme, che per diverso tempo l’ha tenuta lontana dal piccolo schermo anche a causa di alcuni gravi problemi fisici. “Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”, ha dichiarato la conduttrice al Corriere in vista della sua partecipazione al programma.

Victoria Cabello: la malattia

Per diverso tempo Victoria Cabello è stata costretta ad assentarsi dal mondo dello spettacolo e dalla tv a causa della malattia di Lyme, una patologia fortemente invalidante e causata dalla puntura delle zecche. Ora che sta per lanciarsi in una nuova avventura televisiva, la conduttrice ha svelato i retroscena della sua malattia e ha confessato che l’amore del pubblico non le avrebbe mai fatto mancare la voglia di tornare un giorno in televisione.

“Seriamente, mi hanno aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa. Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. Mi sono buttata e ne avevo bisogno”, ha detto.

