Secondo indiscrezioni Fedez e Achille Lauro non si sarebbero neanche rivolti un cenno di saluto durante l’ultima sfilata di Gucci.

Fedez e Achille Lauro – che insieme a Orietta Berti hanno realizzato il brano tormentone Mille – non si sarebbero rivolti neanche un cenno di saluto durante l’ultima sfilata di Gucci alla settimana della Moda. L’indiscrezione (riportata da Dagospia) è diventata sempre più insistente, ma i due hanno preferito non commentarla.

Achille Lauro

Fedez e Achille Lauro: la presunta lite

Cos’è successo tra Fedez e Achille Lauro? Secondo indiscrezioni circolate in rete i due non si sarebbero rivolti neanche un cenno di saluto quando entrambi hanno presenziato all’ultima sfilata di Gucci. Al momento i due artisti non hanno confermato né smentito l’indiscrezione, che però in rete è diventata sempre più insistente.

Nelle ultime ore il rapper marito di Chiara Ferragni ha anche svelato – durante il suo podcast, Muschio Selvaggio – che avrebbe avuto una lite nel dietro le quinte di Domenica In con un cantante che si è esibito come lui a Sanremo 2021. Fedez non ha svelato l’identità dell’artista in questione e in tanti, in rete, si chiedono di chi si tratti. Il rapper svelerà mai la verità in merito alla vicenda?

