Il ballerino Vito Coppola ha rotto il silenzio sulla sua storia con Arisa, sbocciata a Ballando con le Stelle.

Arisa e Vito Coppola hanno vissuto una liaison a Ballando con le Stelle che, a quanto pare, proseguirebbe ancora oggi. Il ballerino si è confessato con Novella 2000 e ha ammesso:

“Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo”.

Arisa e Vito Coppola: l’amore

A quanto pare la liaison tra Arisa e Vito Coppola prosegue a gonfie vele: dopo Ballando con le Stelle i due si sono ritrovati insieme anche a Il Cantante Mascherato, dove sarebbe scoppiata di nuovo la passione. Arisa ha preferito non sbilanciarsi sul rapporto con il suo ex insegnante di danza, mentre Vito Coppola è stato chiaro: lui e la cantante non sono solo amici.

Coppola ha anche ammesso che Arisa gli farebbe visita a Roma per le prove de Il Cantante Mascherato, mentre lui si recherebbe a casa della cantante ogni volta che – per esigenze di lavoro – è costretto a recarsi a Milano. Tra i due la storia d’amore è destinata a durare? In tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.

