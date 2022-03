Massimo Giletti ha confessato per la prima volta di essere innamorato di una donna a cui penserebbe da circa 10 anni.

Lo scapolo d’oro della tv, Massimo Giletti, ha confessato a Oggi alcuni retroscena della sua vita privata e per la prima volta ha ammesso di essere innamorato da circa 10 anni: “Le dico una cosa che non ho mai rivelato: ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni”, ha confessato a Oggi. Il conduttore è single, ma in passato ha vissuto alcune importanti storie d’amore con alcune donne famose nel mondo dello spettacolo.

Massimo Giletti: la vita privata

Massimo Giletti è conosciuto come “lo scapolo d’oro della tv” e, nonostante alcune storie importanti con alcune donne famose del piccolo schermo (tra cui Antonella Clerici) il conduttore ha ammesso di voler “cercare altro” e, benché si dica innamorato, preferirebbe restare single: “Sono sempre alla ricerca di altro, di un innamoramento, di un volto nuovo. Sono un pasticcione”, ha rivelato a Oggi.

A tal proposito Giletti ha anche ammesso che non sarebbe cambiato da quando era un ragazzo: non ha mai cercato infatti una relazione stabile o duratura. “La quotidianità uccide. Non riesco a superarla. Neanche da ragazzo: la prima relazione vera l’ho avuta a 20 anni”, ha rivelato.

