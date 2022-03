Adriana Volpe ha ceduto al ritocchino? Alcune foto del passato della conduttrice sembrano confermarlo.

Come molte altre vip sembra che anche Adriana Volpe abbia ceduto alla chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto e, grazie ad alcune foto del passato, Striscia la Notizia ha evidenziato come la conduttrice abbia fatto sicuramente qualche modifica al naso e al suo seno. Il celebre volto tv confermerà la notizia?

Adriana Volpe e la chirurgia plastica

Adriana Volpe è finita nel mirino di Striscia la Notizia, che ha evidenziato come alcuni dettagli nell’aspetto della conduttrice siano evidentemente cambiati nel corso del tempo. Adriana Volpe per il momento ha preferito non confermare né smentire l’ipotesi in circolazione, ma in tanti tra i fan sono convinti che anche lei – come altre vip – abbia fatto uso del bisturi.

La conduttrice è da poco tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli, padre di sua figlia Gisele. Al momento sembra che l’amore non sia tra i suoi progetti futuri ma, in tanti, si chiedono se prima o poi riuscirà a trovare di nuovo la serenità dal punto di vista sentimentale. La conduttrice oggi vive a Milano insieme a sua figlia, suo unico grande amore.

