Attraverso i social Andreas Muller si è sfogato a causa della sua depressione e dei problemi di salute che avrebbe avuto.

Andreas Muller sta attraversando un periodo difficile e lui stesso si è sfogato via social affermando di avere problemi con tutti, anche con la compagna Veronica Peparini: “Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita”, ha scritto, e ancora: “Se sono depresso? Sì, anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato”, ha svelato nelle sue stories il ballerino.

Andreas Muller: la depressione

Andreas Muller si è sfogato con i fan dei social e ha parlato per la prima volta della depressione e degli attacchi d’ansia che lo avrebbero colpito dopo alcuni problemi di salute. Il ballerino ha anche affermato di avere il sostegno della sua compagna, la ballerina e coreografa Veronica Peparini che, nonostante tutto, non ha mai smesso di stargli accanto:

“Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza”, ha specificato lui nelle sue stories via social. Nei prossimi mesi Muller dovrà subire probabilmente un intervento al menisco e in tanti sui social gli hanno rivolto le loro parole di solidarietà e incoraggiamento.

Veronica Peparini al momento non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua delicata storia con Andreas Muller (quando i due si sono conosciuti infatti lei era sposata ed era già madre di due figli).

