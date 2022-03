Attraverso i social la cantante Emma Marrone ha svelato ai fan di aver rubato alcune scarpe a Maria De Filippi.

A sorpresa Emma Marrone ha svelato ai fan dei social di aver rubato alcune scarpe all’amica conduttrice Maria De Filippi. Emma ha tenuto anche quelle che la moglie di Maurizio Costanzo indossava la notte in cui lei ha trionfato ad Amici. “A Maria, in realtà, ho rubato pure queste”, ha dichiarato via social mostrando altri due paia di scarpe.

Emma Marrone

Emma Marrone: le scarpe rubate a Maria De Filippi

In una sua recente intervista la stessa Maria De Filippi ha confessato che Emma sia solita “rubarle” alcuni vestiti: la cantante amerebbe tenerli come ricordi di alcuni momenti per lei davvero speciali. “Ogni volta che viene si ruba qualcosa, ma non solo le scarpe, si è rubata anche qualche giacca“, ha dichiarato Maria De Filippi a Verissimo, e ancora: “Quando aveva vinto Amici aveva visto indosso a me un paio di scarpe e le erano piaciute tanto, gliele ho regalate!”.

Emma Marrone e Maria De Filippi hanno un rapporto davvero speciale e più volte la cantante ha affermato di considerare la conduttrice come la sua “seconda mamma”. “Posso anche non sentirla per tre mesi, ma poi so che al ‘ciao’ tra noi nulla si è interrotto. Mai. Maria è sempre sul pezzo anche quando pensi sia distratta. Lei è un vestito che sta bene su tutto”, ha confessato la cantante a Chi in merito al loro legame.

