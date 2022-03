Secondo indiscrezioni Fedez potrebbe lasciare l’ospedale già nelle prossime ore. Il rapper e Chiara Ferragni si sono scambiati alcuni teneri messaggi via social.

Fedez lascerà il San Raffaele nelle prossime ore? Il rapper ha subito un delicato intervento il 22 marzo e, secondo indiscrezioni, potrebbe essere dimesso dall’ospedale nella giornata di giovedì 31. In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sulle sue condizioni e nel frattempo, via social, il rapper e la moglie si sono scambiati alcuni teneri messaggi. “Per sempre sarà…”, ha scritto Chiara Ferragni nella didascalia ad un post che li ritrae insieme in ospedale, mentre lui ha risposto scrivendo nelle sue stories: “Grazie per essere sempre la mia roccia”.

Fedez dimesso dall’ospedale?

Secondo i rumor in circolazione Fedez potrebbe lasciare il San Raffaele nelle prossime ore e fare finalmente ritorno a casa. Il rapper sarebbe impaziente di poter finalmente riabbracciare i due figli, Leone e Vittoria, che ha spesso videochiamato durante la sua degenza a seguito dell’intervento subito per il tumore neuroendocrino del pancreas.

La moglie Chiara Ferragni è sempre rimasta accanto al rapper, facendogli visita quotidianamente all’ospedale San Raffaele. I due sono più uniti che mai e il rapper ha spesso ringraziato sua moglie per esser stata la sua roccia durante questo momento particolarmente difficile.

