Flavio Briatore ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver subito un intervento al tendine d’Achille.

Flavio Briatore ha subito un intervento al tendine d’Achille in una clinica privata milanese e, direttamente dalla stanza della struttura, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha fatto sapere che lo aspetterebbe un periodo di assoluta immobilità.

“Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre”, ha scritto Briatore nel suo post via social.

Flavio Briatore operato: i dettagli

Flavio Briatore è stato costretto a subire un intervento al tendine d’Achille e nelle prossime settimane dovrà osservare l’assoluto riposo in attesa di riprendersi. L’imprenditore probabilmente potrà contare sul sostegno della sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, che non ha mai smesso di prendersi cura di lui neanche dopo la loro separazione.

I due hanno avuto insieme un figlio, Nathan Falco, e per il bene del bambino sono rimasti a vivere vicino proprio per consentirgli di trascorrere la maggior parte del suo tempo con entrambi. Elisabetta Gregoraci ha sempre smentito le voci in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG