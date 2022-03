La showgirl Nina Moric ha pubblicato sui social alcuni messaggi deliranti contro il suo ex marito, Fabrizio Corona.

Nina Moric ha scritto alcuni messaggi deliranti e accusatori nei confronti del suo ex marito, Fabrizio Corona. Stando a quanto scritto dalla showgirl insieme all’ex Re dei paparazzi si sarebbe trovato suo figlio, Carlos Maria, che per colpa dell’ex marito non avrebbe assunto i farmaci a lui prescritti per la sua psicosi transitoria acuta. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Nina Moric contro Fabrizio Corona

Nina Moric è tornata a utilizzare le sue stories via social per scagliarsi contro il suo ex, Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlos Maria. La showgirl si è detta “pronta a morire” per salvare suo figlio e ha chiesto a un non meglio specificato “qualcuno” di denunciare Fabrizio Corona, che a suo dire meriterebbe l’ergastolo.

“Ma madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci associati all’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine! Vi prego, aiutatemi, mio figlio ha bisogno! Per favore…”, ha scritto la Moric, e ancora: “Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo, ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte. Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo! Non l’ho mai detto prima, ma è così”. Fabrizio Corona, che attualmente risulta esser stato bannato da Instagram, non ha ancora replicato.

