I messaggi offensivi di Fabrizio Corona gli sono costati l’eliminazione da Instagram? Tutto quello che c’è da sapere.

Secondo l’influencer Amedeo Venza i profili Instagram di Fabrizio Corona sarebbero stati cancellati a seguito delle numerose denunce e segnalazioni ricevute dall’ex Re dei paparazzi. “Con i social non si scherza e preso ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare” ha scritto Venza nelle sue stories via social.

Fabrizio Corona bannato dai social?

I profili social di Fabrizio Corona sono “spariti” da Instagram e, secondo indiscrezioni circolate in rete, l’ex Re dei paparazzi potrebbe esser stato bannato a causa dei suoi messaggi offensivi (alcuni dei quali gli sarebbero valsi persino delle denunce).

Di recente Corona si è scagliato pubblicamente contro la sua ex, Sophie Codegoni, e il suo fidanzato Alessandro Basciano. In uno dei suoi messaggi contro la giovane coppia l’ex Re dei paparazzi ha scritto: “Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini (Sophie e Alessandro)…I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Insta. durata: 3 mesi”.

