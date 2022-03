Attraverso i social il frontman dei Maneskin, Damiano David, ha dedicato un tenero messaggio alla fidanzata Giorgia Soleri.

Damiano David e Giorgia Soleri fanno coppia fissa da circa 5 anni e da alcuni mesi sono andati a convivere. Benché la coppia abbia sempre mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata, nelle ultime ore il frontman dei Maneskin ha deciso di condividere lo scatto di un suo bacio bollente alla fidanzata e nella didascalia ha scritto per lei un tenero messaggio: “Con te è tutto più divertente”.

Damiano David: la dedica a Giorgia Soleri

Damiano David e Giorgia Soleri sono più felici e innamorati che mai: ora che la coppia ha smesso di nascondersi sui social sono apparsi i loro primi scatti insieme e le loro prime dediche romantiche. Damiano in particolare ha postato una foto della sua ultima vacanza in compagnia della fidanzata, e le ha dedicato un romantico messaggio.

Il cantante non ha mancato di ringraziare Giorgia Soleri anche per avergli ispirato il brano Coraline, presentato a Sanremo 2022, e il cantante ha sempre sostenuto la modella e attivista anche per la sua battaglia contro l’endometriosi e la vulvodinia. Da qualche mese i due sono andati a vivere insieme e in tanti si chiedono quali saranno le novità che riserverà loro il futuro (magari l’arrivo di un bebè o i fiori d’arancio?).

