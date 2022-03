Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha rotto il silenzio dopo l’intervento subito per la sua caduta da cavallo.

Wilma Helena Faissol è caduta da cavallo e purtroppo si è rotta l’omero, costringendo i medici a sottoporla a un delicato intervento. Attraverso le sue stories via social la moglie di Francesco Facchinetti ha aggiornato i fan sulle sue condizioni:

“Oggi reagisco. Ieri pensavo di morire. Passato l’effetto dell’anestesia alle 9, abbiamo provato di tutto per mitigare il dolore: 5 mg di ossicodone, 7 mg di morfina + 2 mg ogni ora, litri di antinfiammatori e altri antidolorifici che ho perso il conto. Niente”, ha dichiarato.

Wilma Helena Faissol dopo l’intervento

“Il marito di una mia amica che ha fatto lo stesso intervento ha detto che anche a lui la morfina non faceva effetto, solo l’ossicodone. Io ho il terrore di entrambi perché creano dipendenza (e ho amici che si sono rovinati la vita per questa dipendenza), ma qualsiasi cosa era meglio del dolore. Pensa urlare e piangere per 12 ore”, ha dichiarato. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e molto presto Wilma potrà fare ritorno a casa.

