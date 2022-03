Attraverso i social Arisa ha mostrato ai fan il tatuaggio “segreto” di Vito Coppola, con cui sta vivendo una liaison sentimentale.

Anche se non amano le etichette, Arisa e Vito Coppola stanno vivendo qualcosa di più che una semplice amicizia e sui social non mancano di condividere con i fan alcuni retroscena del tempo da loro trascorso insieme. In una delle sue ultime stories via social Arisa ha mostrato ai fan il tatuaggio “segreto” che Vito Coppola ha su un fianco e che riporta la scritta: “Trattatami bene e ti tratterò bene, trattatami come un gioco e ti mostrerò come si gioca“.

Arisa e Vito Coppola: il rapporto

A Domenica In Arisa e Vito Coppola hanno raccontato a Mara Venier come procederebbero le cose nel loro rapporto e hanno precisato di non amare le etichette. “Non possiamo definire il nostro rapporto, c’è un nucleo all’interno, ma ogni giorno cambia forma: un giorno è un quadrato, un giorno è un cerchio. Non possiamo etichettarlo“, ha dichiarato la cantante, mentre il ballerino ha aggiunto:

“Ci accusano dicendo che non vogliamo definire il nostro rapporto o girarci intorno ma noi siamo due persone trasformiste. La stessa cosa vale per noi: ci viviamo e ce la prendiamo così come viene non dobbiamo per forza etichettarci. Ormai Arisa farà per sempre parte della mia vita“.

