Valentino Rossi ha rilasciato la sua prima intervista dopo la nascita della figlia Giulietta, nata dall’amore per Francesca Sofia Novello.

Il 4 marzo 2022 Valentino Rossi è diventato padre della sua prima figlia, avuta insieme alla modella Francesca Sofia Novello. A Il Giornale il campione ha rilasciato la sua prima intervista “da papà” e ha espresso tutta la sua gioia per l’arrivo della figlia: “Una sensazione nuova, unica – ha raccontato al quotidiano – La bambina è bella, simpatica, ha un buon carattere. E’ tranquilla come me e Francesca. Dà gusto”.

Valentino Rossi papà: la prima intervista

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono più felici che mai per l’arrivo della figlia, Giulietta, e il celebre campione ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla nascita della sua bambina e sulla paternità, da lui molto desiderata. “La desideravo, sono abbastanza grande, era anche il momento giusto e questa cosa casuale di smettere con la moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo”, ha ammesso, mentre sulla fidanzata ha detto: “Francesca è una grande mamma”.

La coppia è legata dal 2017 e con la nascita di Giulietta sembra essere ancora più unita. Entrambi hanno ammesso di desiderare un secondo figlio dopo l’arrivo della prima figlia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG