Chiara Ferragni continua a dedicare messaggi ai suoi figli in attesa che Fedez torni a casa dopo l’intervento subito per il tumore.

Chiara Ferragni continua a dividersi tra i due figli Leone e Vittoria e il marito Fedez, rimasto al San Raffaele di Milano dopo che il 22 marzo scorso ha subito un intervento per un tumore neuroendocrino del pancreas. Al momento non è dato sapere con certezza quando il rapper lascerà l’ospedale, ma sui social l’influencer non perde occasione per aggiornare i fan.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni attende il ritorno di Fedez

Chiara Ferragni è in attesa che Fedez lasci l’ospedale e torni presto a casa da lei e dai suoi due bambini, Leone e Vittoria, ma al momento – nonostante il sollievo per la riuscita dell’intervento da lui subito nei giorni scorsi – l’influencer ha preferito non sbilanciarsi in merito alla data in cui Fedez potrà finalmente lasciare l’ospedale. L’influencer ha solo fatto sapere che il rapper “tornerà presto a casa” e sui social ha espresso il suo sollievo per la riuscita dell’intervento dopo la paura vissuta nei giorni scorsi:

“Abbiamo avuto paura di tutto: la sua diagnosi, l’operazione, la convalescenza, la nostra vita e il futuro della nostra famiglia. L’intervento di martedì è andato bene, ora lui si sta riprendendo e speriamo che tutto questo diventerà solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, un’altra volta, l’importanza di godersi la vita appieno, ogni giorno. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, che si sono fatte sentire e hanno detto una preghiera per noi. Ci ha dato molta forza“, aveva scritto sui social all’indomani dell’intervento subito da Fedez.

