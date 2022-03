Dopo l’annuncio della separazione Michelle Hunziker e Trussardi hanno deciso di trascorrere un weekend insieme in Franciacrta con le figlie.

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi continua a regnare il sereno: i due hanno annunciato la loro separazione nei mesi scorsi ma, come promesso, hanno continuato a mantenere rapporti pacifici per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste. L’ex coppia ha trascorso un weekend insieme alle bambine in Franciacorta, dove si sono recati ad un evento dedicato alle auto di lusso. Con loro sarebbero stati presenti anche Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e i genitori di Trussardi.

Michelle Hunziker Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il weekend insieme

Prove di famiglia allargata per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: per la prima volta dopo aver annunciato la loro separazione, la showgirl e l’imprenditore sono tornati a mostrarsi insieme. L’occasione è stato un evento in Franciacorta dedicato alle auto di lusso e insieme a loro sarebbero stati presenti anche i genitori di Tomaso e la figlia maggiore che Michelle Hunziker ha avuto insieme all’ex marito Eros Ramazzotti, Aurora.

Di recente la showgirl svizzera è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con il chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini, ma per il momento entrambi hanno preferito mantenere il più totale silenzio sulla questione.

