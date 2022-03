Chiara Ferragni ha descritto le giornate che hanno preceduto il delicato intervento a cui Fedez si è sottoposto per un tumore al pancreas.

Attraverso i social Fedez ha annunciato di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Nei giorni scorsi lui e sua moglie, Chiara Ferragni, si sono presi del tempo lontano dai social e nelle ultime ore l’influencer ha raccontato come avrebbero trascorso quelle giornate, tra paura e speranze.

“La maggior parte di questo tempo mi sono sentita come una sfocatura: era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d’ora che potesse essere successo qualcosa di brutto. Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio”, ha scritto in un post via social l’influencer.

Chiara Ferragni: la malattia di Fedez

Dopo aver annunciato di dover affrontare un percorso di cure, Fedez ha deciso di stare per alcuni giorni a distanza dai social e si è dedicato interamente alla sua famiglia e in particolare ai suoi figli, Leone e Vittoria.

“Ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, abbiamo mangiato un gelato su una panchina”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Fede ha passato un po’ di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica, è andato a dormire con Leone nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo quarto compleanno”.

Il rapper lascerà presto l’ospedale dove ha subito la delicata operazione e lui stesso ha promesso che aggiornerà i fan sulle sue condizioni e sul suo percorso di cure.

