La modella e social influencer Giorgia Soleri ha acquisito ulteriore popolarità da quando Damiano David ha dichiarato di essere fidanzato con lei da quattro anni.

Il cantante dei Måneskin aveva deciso di parlare della sua vita sentimentale con la speranza di porre fine alla presenza costante dei paparazzi nella sua vita, come dichiarò in un’intervista a Vanity Fair. Purtroppo per Damiano, nonostante la confessione, i paparazzi hanno continuato a soggiornare, giorno e notte, sotto casa sua.

Come sappiamo, il 2021 si sta rivelando un anno da incorniciare per i Måneskin, grazie alla vittoria al Festival di Sanremo e al trionfo all’Eurovision Song Contest che ha permesso al gruppo romano di entrare nelle classifiche di mezzo mondo con la canzone Zitti e Buoni.

I fari del gossip, quindi, si sono accesi anche su Giorgia Soleri, social influencer da quasi 300mila follower, nota anche per il suo impegno nel far conoscere una malattia di cui si parla troppo poco, la vulvodinia.

Su Instagram, rispondendo alle domande dei fan, Giorgia Soleri, tra le altre cose, ha dichiarato di essere bisessuale:

Non ho mai detto di essere omosessuale! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce… Comunque no, sono bisessuale!

Nella sua bio di Instagram, Giorgia Soleri si definisce una “femminista guastafeste”. A chi l’ha stuzzicata, chiedendole se avere un fidanzato famoso fosse in linea con il suo femminismo, Giorgia Soleri ha risposto così: