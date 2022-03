Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Belen Rodriguez e sulla malattia autoimmune che gli è stata diagnosticata.

A diversi mesi dalla fine della sua storia con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio via social confessando il dramma vissuto all’indomani dalla separazione dalla showgirl argentina alla malattia autoimmune che gli è stata diagnosticata.

“L’amore ci cambia già di per sé ma quando nel frattempo diventi “personaggio famoso” è diverso; è come venire catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo. Se ti piace o non ti piace non importa, è come un buco nero che divora tutto ciò che lo circonda. La vita non è solo tua, ma è anche l’intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici, ma titoli di quotidiani e riviste. Qualcosa di strano per un tipo riservato come me. In fondo mi sento ancora quel ragazzo semplice di Torre del Greco”, ha dichiarato nelle sue stories.

Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese: l’addio a Belen e la malattia

Attraverso i social Antonino Spinalbese ha raccontato per la prima volta il dramma vissuto all’indomani dalla separazione da Belen Rodriguez, con cui i problemi – a suo dire – sarebbero iniziati subito dopo la nascita di sua figlia, Luna Marì. Alla separazione vissuta sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi, per Antonino si è aggiunto un altro calvario: dopo un incidente d’auto ha scoperto di avere una malattia autoimmune con cui dovrà convivere per il resto della sua vita.

“La sceneggiatura del mio film fa coincidere il momento più felice della mia vita con una serie di drammi. L’inizio è dei più comuni, problemi di coppia, come quelli di chiunque…”, ha raccontato, e ancora: “Uscito dall’ospedale non ero più Antonino, avevo perso 13 kg, la mia forma, il mio aspetto fisico non era più il mio. Le risate fecero spazio alle lacrime, avevo vergogna anche andare in palestra“. Per il momento l’hair stylist non ha confessato di quale malattia si tratti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG