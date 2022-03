Dopo esser stato imbottigliato sull’A10 per un’ora Flavio Briatore si è sfogato con i fan attraverso i social.

Flavio Briatore si è sfogato attraverso alcune stories via social dopo un’ora trascorsa imbottigliato nel traffico sull’autostrada che collega Genova a Ventimiglia. “Da 40 minuti siamo bloccati in autostrada vicino a Savona. È uno scandalo. Sono due anni e mezzo che va avanti questa situazione”, ha tuonato l’imprenditore, e ancora:

“Allora io mi chiedo perché l’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, non si prende una bella macchina con autista, insieme all’ex banchiere Giuliano Mari, presidente di Autostrade e tutti e due si fanno un bel giro sulle autostrade? Così capiscono che c… stanno gestendo. Questa situazione è gestita da gente incapace: non puoi tenere le persone in fila sei ore e fare pagare anche il biglietto. Tomasi e Mari si facciano un bel giro e così vedono come gestiscono questa situazione: è uno scandalo. Vengano in auto a vedere, la benzina gliela paga io”.

Flavio Briatore

Flavio Briatore: lo sfogo per il traffico

Flavio Briatore non ha digerito di aver dovuto sopportare un’ora di traffico sull’A10 e così, attraverso i social, si è scagliato direttamente contro il presidente di Autostrade e l’amministratore delegato Roberto Tomasi. I due replicheranno allo sfogo del re del Billionaire? Al momento sulla questione tutto tace.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG