Malena ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua breve liaison con l’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Ospite a Belve, Malena ha lanciato una stoccata a Fabrizio Corona e, dopo aver confermato di aver avuto con lui una breve liaison, ha sostenuto che secondo lei lui non fosse davvero attratto dalle donne. “Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui, invece, temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora, piccolo mio, non sei così amante delle donne”.

Malena: la storia con Fabrizio Corona

Fabrizio Corona – a cui nel frattempo hanno bannato gli account social – replicherà contro Malena? A quanto pare l’attrice sostiene che l’ex Re dei paparazzi non sarebbe sinceramente attratto dalle donne. Come farebbe lei a saperlo? Sembra che i due abbiano avuto in passato una breve liaison, che si sarebbe conclusa presto in un nulla di fatto.

Corona è oggi legato alla modella Sara Barbieri e in tanti si chiedono se, una volta tornato in possesso dei suoi profili social, deciderà di replicare alle parole spese da Malena nei suoi confronti.

