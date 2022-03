Ursula Bennardo ha gettato alcune pesanti accuse sul conto di Francesco Chiofalo, attuale concorrente de La Pupa e il Secchione.

Attraverso i social Ursula Bennardo ha gettato pesanti ombre sul conto di Francesco Chiofalo che, a suo dire, le avrebbe raccontato alcune bugie durante la loro rispettiva partecipazione a Temptation Island (lui all’epoca era legato a Selvaggia Roma, mentre lei si era presentata con l’attuale compagno, Sossio Aruta).

Secondo Ursula, Chiofalo le avrebbe detto che sua madre fosse morta e che lui si sarebbe sempre occupato della sorella: “A me Francesco Chiofalo a Temptation Island raccontò di non avere la mamma e di essere lui ad occuparsi della sorella (e tante altre cose sulla sorella!)”, ha dichiarato incredula nelle sue stories.

Ursula Bennardo contro Francesco Chiofalo

A La Pupa e il Secchione la mamma di Francesco Chiofalo ha largamente raccontato la malattia del figlio e le sue parole hanno lasciato senza parole Ursula Bennardo, che forse credeva che la donna – come le avrebbe detto Chiofalo – fosse scomparsa. Al momento l’ex fidanzato di Selvaggia Roma si trova a La Pupa e il Secchione e pertanto non ha ancora replicato contro le parole della Bennardo, ma non è da escludere che lo faccia in futuro. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

