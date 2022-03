La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù procede a gonfie vele e i due hanno svelato alcuni retroscena sulla loro prima notte insieme.

A Nuovo Tv Manuel Bortuzzo ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Lulù Selassié, che i due hanno potuto riprendere da dove l’avevano interrotta una volta terminato il GF Vip 6. Il nuotatore ha anche svelato come sarebbe stata la prima notte trascorsa insieme da lui e dalla principessa etiope: “Tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”, ha ammesso.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo: la prima notte con Lulù

Tutto sembra procedere a gonfie vele tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che sono più uniti e felici che mai. Il nuotatore ha svelato alcuni retroscena sulla sua convivenza con la principessa, dalla prima notte insieme a chi sarebbe più ordinato tra i due (“certamente non lei!”. ha detto) e ha anche rivelato che stare con Lulù lo avrebbe spinto a sognare di formare presto una famiglia:

“Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”, ha detto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG