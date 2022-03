Carolina Marconi desidera molto avere un bambino ma purtroppo le adozioni non sono previste per chi come lei ha avuto un tumore.

Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore mentre si sottoponeva a dei comuni controlli che dovevano permetterle di cercare più serenamente una gravidanza. Ora che ha superato la chemio, per due anni la showgirl dovrà sottoporsi a una cura ormonale che non le permetterebbe di cercare un bambino. Per questo lei e il fidanzato Alessandro Tulli avrebbero pensato all’adozione, ma purtroppo per casi come il suo non sarebbe prevista:

“Io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo viste le tante difficoltà. Ci stiamo facendo seguire da un avvocato. Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita. Più di 900mila persone in Italia non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia. Per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione”, ha confessato in un post via social.

Carolina Marconi: l’adozione

Carolina Marconi ha confessato di non poter adottare un bambino perché per la legge non sarebbe idonea a causa dello stesso tumore con cui si è trovata a combattere nei mesi scorsi. L’ex gieffina ha confessato di sognare presto un figlio suo ma purtroppo a causa delle cure da lei intraprese non potrà esaudire il suo sogno prima di due anni.

“Ieri parlando con il mio oncologo visto il grande desiderio che ho di avere un bambino mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza. Alla mia domanda esplicita è stato un po’ titubante. ‘Vediamo’, mi risponde. Vediamo cosa? ‘Vediamo cosa succederà in questi anni’”, ha confessato Carolina Marconi attraverso i social.

