Sui social l’attore Luca Argentero ha postato una foto risalente agli anni ’90 che ha fatto impazzire i fan.

Ex scapolo d’oro dello show business italiano, Luca Argentero ha postato su Instagram uno scatto di quando era appena un teenager e nella didascalia ha scritto un nostalgico: “Ah, gli anni 90…”. La sua foto ha conquistato i fan dei social e moltissime fan hanno lodato la bellezza dell’attore.

Luca Argentero: la foto del passato

Oggi Luca Argentero è felicemente sposato con Cristina Marino, madre di sua figlia Nina Speranza. L’attore è comunque lodato da centinaia di fan per la sua bravura e per la sua avvenenza, e infatti il suo ultimo scatto di quando era ragazzo, sui social, ha fatto il pieno di like.

Di recente la moglie dell’attore ha confessato di essere alquanto infastidita da alcune fan che sarebbero a dir poco insistenti o ossessive nei confronti di suo marito: “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”, ha confessato l’attrice a Elle. I due sono più felici e uniti che mai e in tanti si chiedono se presto allargheranno ulteriormente la loro famiglia.

