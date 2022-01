Cristina Marino gelosa di Luca Argentero: “Non sopporto le fan invadenti”

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, ha confessato di non sopportare alcune fan fin troppo invadenti nei confronti del celebre attore.

Cristina Marino gelosa di Luca Argentero

Luca Argentero è considerato da molte uno degli ex scapoli d’oro del cinema italiano, e oggi al fianco del celebre attore vi è Cristina Marino, giovane collega attrice che nel 2015 ha conquistato il suo cuore e che ha realizzato con lui il sogno di avere una famiglia (nel 2020 è nata la loro bambina, Nina Speranza). Al Corriere della Sera l’attrice ha confessato che, pur non ritenendosi affatto gelosa, non sopporterebbe l’invadenza di alcune fan nei confronti del marito:

“Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”, ha confessato, e ancora: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta! (…) Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”.

La coppia, dopo un intenso periodo di lavoro, ha deciso di concedersi una meritata vacanza su un’isola paradisiaca a sui social i loro scatti mozzafiato hanno fatto sognare i fan. Con loro è sempre presente la figlia, Nina Speranza, e su di lei Cristina Marino ha ammesso che sarebbe innamorata persa del padre: “Se lo abbraccio, lei mi manda via”. Dunque l’attore avrebbe già una fan numero uno con cui l’attrice si trova quotidianamente a fare i conti.