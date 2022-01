Aurora Ramazzotti: la confessione sulla rottura di Michelle Hunziker e Trussardi

Secondo un’indiscrezione riportata da Chi Aurora Ramazzotti avrebbe confessato ad alcuni amici la sua insofferenza verso le tensioni avute da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi nell’ultimo periodo prima della separazione.

Aurora Ramazzotti: la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti è estremamente legata a sua madre, Michelle Hunziker, che ha da poco annunciato la fine della sua unione con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie, Sole e Celeste. Secondo Chi la ragazza avrebbe confidato ad alcune persone a lei vicine di aver particolarmente sofferto nel vedere sua madre star male per le incomprensioni con l’imprenditore, specialmente nel periodo che ha preceduto la loro separazione. “Non poteva più vedere sua madre soffrire”, si legge su Chi, e ancora: “La separazione per Aurora era la scelta più giusta”.

Tomaso Trussardi e l’altra donna

Nelle ultime ore proprio Chi ha pubblicato alcune foto che ritraggono Tomaso Trussardi al fianco dell’assistente di Elisabetta Franchi che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere la sua nuova fiamma. La notizia al momento non è stata confermata né smentita e in tanti sperano di conoscere presto la verità. L’imprenditore nei giorni scorsi ha fatto gli auguri di compleanno a Michelle Hunziker, segno che tra i due – nonostante tutto – i rapporti si siano conclusi in maniera pacifica.