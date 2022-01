LDA entusiasta per la nascita del nuovo arrivo in casa D’Alessio: il messaggio

LDA, al secolo Luca D’Alessio, ha commentato con gioia la notizia della nascita del piccolo Francesco D’Alessio, il figlio avuto da suo padre Gigi e da Denise Esposito.

LDA: il fratello Francesco

Con enorme gioia LDA ha commentato la notizia della nascita del piccolo Francesco D’Alessio, quinto figlio di suo padre Gigi (e nato dall’amore con Denise Esposito). “Ho due fratellini spettacolari”, ha scritto sui social l’allievo di Amici in riferimento alla nascita del bambino e all’altro fratello più piccolo (Andrea, nato dall’amore di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo). Per il momento l’ex moglie del cantante non ha rotto il silenzio in merito alla nascita del bambino e, del resto, è noto che tra i due le cose non siano finite nel migliore dei modi.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: l’addio

Nel 2020, a due anni dalla loro prima crisi, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno annunciato la loro separazione. Dopo alcuni mesi il cantante è uscito allo scoperto con Denise Esposito, che a gennaio 2022 l’ha reso padre per la quinta volta. Anna Tatangelo ha scagliato una frecciatina all’ex compagno affermando che lei e suo figlio Andrea avessero saputo della gravidanza dalla tv, e non direttamente da lui come avrebbero voluto.