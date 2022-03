Belen Rodriguez e Stefano sono tornati insieme? Tutto quello che c’è da sapere sul lussuoso resort diventato il loro “rifugio d’amore”.

Il settimanale Chi ha paparazzato di nuovo Belen Rodriguez e Stefano De Martino mentre trascorrevano un weekend all’insegna del relax in quello che è diventato il loro “rifugio d’amore”, un resort di lusso ad Albereta (in provincia di Brescia), già noto per essere meta di vacanze per Michelle Hunziker e altri vip. Una notte nel lussuoso resort in un camera base costerebbe la bellezza di 450 euro, mentre la suite costerebbe 1080 euro. Una notte nella Junior Suite costa 740 euro, mentre la Deluxe viene 530 euro.

Belen e Stefano: il costo del hotel a Brescia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno ancora confermato ufficialmente il loro ritorno di fiamma, ma il settimanale Chi li ha pizzicati di nuovo nel resort di lusso di Brescia dove i due hanno deciso di trascorrere gli ultimi weekend all’insegna dell’amore e del relax.

Lì la coppia può usufruire di ogni comfort immersa nella natura, e del resto il resort mozzafiato sarebbe già stato meta vacanziera per altri vip (sembra che a poca distanza abiti Eros Ramazzotti, che ama la natura incontaminata dell’Albereta). Per il momento Belen e Stefano hanno preferito mantenere il massimo riserbo sui loro incontri “top secret”, ma in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più.

