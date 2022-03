Anna Tatangelo ha ritrovato la serenità accanto al rapper Livio Cori e sui social ha deciso di non nascondersi più.

A un anno dall’inizio della loro storia d’amore, Anna Tatangelo ha dedicato un romantico messaggio a Livio Cori, il rapper con cui fa coppia fissa da quando lei e Gigi D’Alessio si sono detti addio (oggi il cantante è legato a Denise Esposito, che l’ha reso padre per la quinta volta). “Non importa chi ero o chi sarai perchè so che adesso siamo”, ha scritto la cantante nella didascalia al suo post.

Anna Tatangelo: la dedica a Livio Cori

Anna Tatangelo sembra aver finalmente trovato la serenità al fianco di Livio Cori, il rapper a cui si è legata all’indomani dalla rottura tra lei e Gigi D’Alessio. La cantante per il momento ha precisato di non voler fare progetti con il nuovo fidanzato e in una delle sue ultime interviste ha espresso l’esigenza di concentrarsi solo sul presente: “Livio è una persona che mi dà tanto mi fa stare bene, mi ha cambiato. È una luce che ci voleva nella mia vita”, ha dichiarato la cantante a Verissimo, e ancora: “Non voglio più pensare al futuro. Ho imparato a godermi di più il presente. E voglio continuare a farlo”.

Oggi anche Gigi D’Alessio sembra aver ritrovato la serenità in amore: il cantante è legato alla giovane avvocatessa Denise Esposito, con cui ha avuto il suo quinto figlio nei primi mesi del 2022. I rapporti tra lui e Anna Tatangelo – che condividono il figlio Andrea – non sarebbero dei migliori.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG