Gianluca Vacchi si è lanciato in uno dei suoi celebri balletti in una location molto particolare e ha fatto il pieno di like sui social.

Gianluca Vacchi è tornato a conquistare i fan dei social con uno dei suoi celebri balletti, questa volta improvvisato nientemeno che su un’ala del suo jet privato. L’imprenditore si è guadagnato il soprannome di Mr Enjoy per la sua filosofia di vita e per i suoi momenti di svago “sopra le righe” e i suoi eccessi smisurati (spesso condivisi con i fan attraverso i social).

Gianluca Vacchi balla sull’ala del suo jet

Gianluca Vacchi ha attirato l’attenzione su di sé con un nuovo video di un suo balletto che, questa volta, si è svolto sull’ala del suo jet privato. Il video ha rapidamente fatto il giro del web e in tanti tra i suoi fan ne sono rimasti divertiti.

Per quanto riguarda la vita privata tutto sembra procedere a gonfie vele per Gianluca Vacchi, che ha trovato la felicità accanto alla top model Sharon Fonseca: i due sono diventati genitori di una bambina, Blu Jerusalema, di cui Vacchi è follemente innamorato. La coppia allargherà ulteriormente la famiglia? In tanti tra i loro fan sperano di saperne presto di più.

