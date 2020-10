Gianluca Vacchi, 53 anni, è diventato papà. L’imprenditore e la fidanzata Sharon Fonseca, 25 anni, hanno accolto l’arrivo della loro primogenita. Il suo nome è super particolare: Blu Jerusalema. La bambina è nata in una clinica di Lugano. Poche ore prima del parto, i genitori hanno pubblicato un video su TikTok: “In sala parto cercando di aiutarla a uscire… ma inizio a pensare che lei non voglia vedermi“, era stato il commento.

L’annuncio della nascita della figlia è arrivato dallo stesso Gianluca Vacchi:

Qualche mese fa la star di Instagram e TikTok aveva parlato di questo traguardo sulle pagine del settimanale Chi:

“Per essere sincero, non avevamo in programma di diventare genitori adesso. Ma siamo felicii. Mia figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico. Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico della esposizione del minore”.