Giulia De Lellis e Carlo Gusalli Beretta: primo weekend d’amore (foto)

Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 28 ottobre, le immagini del weekend di Giulia De Lellis con Carlo Gusalli Beretta, ex di Dayane Mello e Sara Soldati. L’influencer e l’erede della dinastia di industriali sono arrivati separatamente in un noto resort in Franciacorta (lei era già lì dalla sera prima con un gruppetto di amici), ma pare che al momento della “buonanotte” i due siano andati via insieme… Ma come mai tutto questo mistero? Forse per non far irritare l’ex della De Lellis, Andrea Damante, che era amico anche di Beretta…”

Qui il link su Instagram

Solo sette giorni, ospite di ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin, il deejay veronese ha confessato di aver saputo della storia tra l’ex fidanzata e l’amico, sui social:

“Io e Carlo eravamo amici. Ci sono rimasto male. A me con le fidanzate dei miei amici proprio non mi sale. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima. Confido nella loro correttezza. A questo punto spero che sia un grande amore”

La risposta di Giulia De Lellis dopo l’intervista di Damante

“Sì ragazzi ovviamente ho visto anche io quello che un po’ tutti abbiamo visto in questo momento in tv, perché sono appena salita in stanza. Non mi piace fare queste cose. L’unica cosa che mi sento di dirvi, con il cuore e con sincerità, è che con la coscienza pulita si può fare sempre tutto”.